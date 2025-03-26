Россия и Венгрия наращивают сотрудничество в нефтегазовой сфере

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На переговорах в Москве стороны обсудили совместные проекты, включая строительство АЭС «Пакш-2».

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Москва и Будапешт намерены развивать сотрудничество в нефтегазовых и энергетических проектах. Детали сегодня на встрече в российской столице обсудили министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и заместитель председателя правительства России Александр Новак.

По словам вице-премьера, Венгрия входит в число наших главных партнеров в сфере энергоресурсов. Только за первые месяцы года по южной ветке трубопровода «Дружба» поставили более 900 тысяч тонн нефти. Объемы переданного газа и вовсе дошли до рекордных показателей. За январь и февраль — почти полтора миллиарда кубометров. Совместную работу страны ведут и по линии атомной промышленности. Среди ключевых объектов — АЭС «Пакш-2», которую строят при поддержке наших специалистов.

«Венгрия рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Россией и ценит его результаты — стабильные поставки нефти и газа, которые обеспечивают энергетическую безопасность нашей страны. Мы приветствуем продолжающуюся реализацию проекта по строительству АЭС „Пакш-2“ и нацелены на диалог по решению вопросов, связанных с финансированием проекта в условиях внешних ограничений», — заявил Петер Сийярто.

Одна из важнейших тем встречи — обеспечение энергетической безопасности и меры, необходимые для защиты предприятий, которые являются ключевыми звеньями бесперебойной транспортировки ресурсов. Ранее в этом месяце поставку нефти из России в Венгрию пришлось приостанавливать из-за очередной провокации Киева. Дроны атаковали измерительную станцию трубопровода «Дружба».

Как раз такие объекты энергосистемы попали под действие тридцатидневного моратория на удары. Список, в который вошли перерабатывающие заводы, хранилища, насосные станции, гидро- и электростанции, согласовали по итогам переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии.

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