Макрон заявил о выделении дополнительных €2 миллиардов на военную помощь Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Макрон: Франция выделит Украине дополнительные €2 миллиарда военной помощи

Макрон заявил о выделении дополнительных €2 миллиарда на военную помощь Украине

Фото: www.globallookpress.com/Senior Airman Faith Schaefer

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В очередной «презент» войдут ракеты, бронированная техника, танки, беспилотники и другое вооружение.

Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро в качестве военной помощи. Соответствующее заявление сделал глава европейского государства Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Событие транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

«Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи», — сказал Макрон.

Президент Франции также сообщил, что в стране проводится подготовка плана поставок для Украины. В частности, в список войдут противотанковые ракеты «Милан», ракеты класса «земля — воздух» «Мика», а также «Мистраль». Кроме того, в пакете военной помощи для Киева числятся танки, бронированная техника, дроны и радиоуправляемые машины и другое вооружение.

По словам Макрона, власти Франции «продвинулись» в сфере сотрудничества с Украиной по спутниковому оборудованию и разведданным. Он подчеркнул, что поддержка будет усилена производством оборудования прямо на Украине. Это станет возможно после заключения партнерского соглашения с французскими оборонными предприятиями.

Ранее 5-tv.ru считал, сколько денег отдал каждый европеец на «помощь Украине». Самыми щедрыми оказались датчане и норвежцы.

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