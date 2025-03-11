Сотни долларов: сколько каждый европеец отдал денег на «помощь Украине»

Лидируют по средним вложениям с человека страны Скандинавии.

Каждый житель европейских стран НАТО с начала конфликта на Украине отдал в поддержку Незалежной от 500 до 1500 долларов. «Известия» приводят соответствующие расчеты, в основе которых — данные Кильского института мировой экономики и статистической службы Евросоюза Eurostat.

На первом месте в рейтинге находится Дания. Среднестатистический датчанин заплатил около 1468 долларов, спонсируя Украину. На следующей позиции со значительным отрывом оказалась Норвегия: граждане северной страны отдали по 655 долларов. Население Эстонии — на третьем месте с суммой на человека в 631 доллар. Каждый житель Финляндии в среднем отдал 521 доллар, а швед — 554 доллара.

В Нидерландах, Литве и Люксембурге среднее значение варьируется от 441 до 427 долларов. В США за три года от каждого американца на поддержку Киева ушло 354 долларов. Десятка оканчивается Латвией, граждане которой внесли по 338 долларов каждый.

Такие страны, как Великобритания, Германия и Канада заняли с 11-го по 13-е места в списке, а Франция оставила за собой только 20-ю строчку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как голодающая Литва отдала миллиард евро Украине.