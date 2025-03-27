Краснодарская сакура: в городе зацвела слива

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В Краснодаре зацвела местная сакура

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

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Местные жители и гости спешат насладиться весенним чудом, которое продлится около двух недель.

Краснодар в эти дни стал похож на Японию. Там пик расцвета сакуры — одного из символов страны восходящего солнца. Разница лишь в том, что на юге России — это цветки сливы, а не вишни.

В краснодарском саду высажены десятки растений. В этом году из-за аномально теплой погоды они распустились на месяц раньше обычного.

Деревья утопают в воздушном облаке нежно-розовых цветков. Жители и гости города спешат насладиться весенним чудом, которое продлится около двух недель.

 

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