Переименовали ИИ и заключили соглашение: что обсуждали главы IT-корпораций с Трампом

Вашингтон явно не собирается сокращать присутствие там, где теперь решается вопрос глобального лидерства. Речь идет даже не о танках и бронемашинах, а о технологиях. В Белом доме собрали игроков крупнейших IT-компаний, чтобы договориться о правилах новой гонки.

Нужны они, в том числе, из-за вполне реальной угрозы. Искусственный интеллект, например, могут использовать для создания биологического оружия едва ли не в домашних условиях. Сами программисты отмечают, что нейросети получают тысячи подобных запросов. Американские ученые уже готовятся к возможным пандемиям. А создатель ChatGPT оперативно вложил в исследования антител более 35 миллионов долларов.

Но пока специалисты ищут, как защититься от угрозы, президент США решил, что первым делом надо переименовать искусственный интеллект. И нет, американским его не назвали. Корреспондент «Известий» Александр Якименко узнал, что еще придумали в Белом Доме.

Пожалуй, впервые в Белом доме — такая концентрация программистов. Представители тридцати, то есть фактически всех крупнейших IT-корпораций США, собрались в одном зале, чтобы подписать вместе с президентом США соглашение, которое Дональд Трамп называет «поворотным в истории».

«Это очень позитивная вещь для этой потрясающей отрасли. Это скачок в нашем развитии, он, возможно, станет масштабнее промышленной революции. США лидирует в этой области, и я уверен, что мы сохраним это лидерство», — сказал президент США Дональд Трамп.

Рядом с Трампом те, кого уже много лет считают его главными друзьями среди IT-гигантов: Илон Маск и глава Nvidia, чуть дальше Марк Цукерберг и гендиректор Microsoft Сатья Наделла. А вот Дарио Амодеи, который вообще-то первым и больше всех требовал заключить соглашение, посадили практически на край стола.

В Белом доме, как пишут СМИ, отмечают, что он ведет себя не как все: вот и на эту встречу вместо черного костюма надел серый. А затем проигнорировал Трампа, который настаивает, что ИИ теперь нужно называть сверхинтеллектом.

«Искусственный интеллект открывает невероятные возможности. Кто победит в гонке за искусственный интеллект, тот будет победителем в целом мире! Мы победим, не подвергая себя опасности», — сказал генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи.

А ведь всего за минуту до этой речи Трамп муштровал журналистов — называть ИИ на новый лад.

— Это не ИИ, это СИ. Это очень важно: мы официально сегодня изменили название на СИ. Хорошо? Это СИ, а не ИИ!

Насколько трудно дались эти изменения разработчикам, наглядно показал Илон Маск: который тут же оговорился, произнося новое название. Но в отличие от Амодеи, сделал над собой усилие и исправился!

«Стоит подчеркнуть положительные стороны ИИ… СИ, простите. Сверхинтеллект», — сказал предприниматель, основатель xAI Илон Маск.

Теперь юристы изучают конкретное содержание договора. Контроль за самыми мощными моделями теперь в США будут выполнять по единым стандартам. Для этого привлекут независимых аудиторов. А совет аудиторов возглавят руководители корпораций. Все это — под чутким контролем государственных чиновников. В таком виде договор уже называют победой корпораций над будущими соперниками. Возмущаются даже сенаторы: эти меры очевидно усложнят новым стартапам в области ИИ выход на рынок.

«Необходимо, чтобы в этом процессе был представлен голос небольших и молодых технологических компаний. Иначе все это может превратиться просто в попытку закрепить доминирующее положение тех крупнейших игроков, которое у них уже есть», — сказал сенатор США от штата Вирджиния Марк Уорнер.

Тем выразительнее выглядело отсутствие в Белом доме Сэма Альтмана. Глава OpenAI, компании, которая занимает сейчас лидирующие позиции, вместо Вашингтона отправился на другой конец США в Сан-Франциско. Там он представил флагманскую версию чата GPT. И об угрозах не говорил ни слова. Это при том, что как раз накануне он отложил релиз другой модели, заявив, что та регулярно пытается обмануть человека…

«Мы хотим, чтобы ИИ казался почти волшебным — просто делал что-то для вас сам, без необходимости каждый раз об этом просить. Это будет похоже на Ренессанс, ИИ даст людям больше инструментов для творчества, обучения и открытий», — сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

А вот Билл Гейтс в интервью New York Times скрыть собственного волнения за будущее человечество не захотел. Он заявил, что нейросети как раз в этом году достигли того уровня, когда они могут уничтожить человечество. В частности, создав и выпустив на свободу новые мощные вирусы.

Примечательно, что к такому сценарию, возможно, готовятся все, кто связан с областью ИИ. Сотрудники компании Anthropic, как выяснил Wall Street Journal, выкупают землю в самых далеких от цивилизации и малонаселенных областях США. И именно там собираются переждать грядущий апокалипсис.

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