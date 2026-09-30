«Экскурсия в ад»: Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

Дональд Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что последние американские войска выведены из Ирака. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Операцию американских сил лидер США назвал при этом «очень дорогостоящей экскурсией в ад».

«Изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это станет частью истории», — отметил Трамп.

В 2014 году была сформирована международная коалиция во главе с США.

Ее целью было противодействие террористическим организациям, в первую очередь «Исламскому государству» (запрещено на территории РФ), боевики которого летом того же года захватили значительную часть иракской территории.

Уже в 2015 году при поддержке коалиции иракские правительственные войска начали масштабную операцию по освобождению оккупированных экстремистами земель.

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака того времени Хейдар аль-Абади объявил о полном разгроме ИГ. В январе 2020 года парламент Ирака принял резолюцию, требующую полного вывода иностранных войск из страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп решил на официальном уровне переименовать искусственный интеллект специальным приказом. Американский президент считает, что ИИ не является искусственным интеллектом, он — суперинтеллекст.

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