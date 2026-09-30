«Экскурсия в ад»: Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

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Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

Международная коалиция во главе с США началась еще в 2014 году.

Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

Фото: www.globallookpress.com/Timothy L. Hale

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Дональд Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что последние американские войска выведены из Ирака. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Операцию американских сил лидер США назвал при этом «очень дорогостоящей экскурсией в ад».

«Изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это станет частью истории», — отметил Трамп.

В 2014 году была сформирована международная коалиция во главе с США.

Ее целью было противодействие террористическим организациям, в первую очередь «Исламскому государству» (запрещено на территории РФ), боевики которого летом того же года захватили значительную часть иракской территории.

Уже в 2015 году при поддержке коалиции иракские правительственные войска начали масштабную операцию по освобождению оккупированных экстремистами земель. 

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака того времени Хейдар аль-Абади объявил о полном разгроме ИГ. В январе 2020 года парламент Ирака принял резолюцию, требующую полного вывода иностранных войск из страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп решил на официальном уровне переименовать искусственный интеллект специальным приказом. Американский президент считает, что ИИ не является искусственным интеллектом, он — суперинтеллекст.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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