В 47 лет внезапно умерла звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 46 0

Друг ведьмы отметил, что в ее подъезде за короткий срок внезапно скончались не меньше пяти человек. Что это — роковое совпадение или проклятье дома?

В 47 лет умерла звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева

Фото: Вконтакте/Юлия Корнеева/id449906146

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Скоропостижно умерла участница шоу «Битва экстрасенсов» Юлия Корнеева. Женщине было всего 47 лет. Об этом рассказал в личном блоге тоже участник этого проекта Никита Турчин.

По его словам, бездыханное тело Корнеевой обнаружил супруг.

«Мертвую Юлию, которой было всего 47 лет, нашел дома гражданский муж, она сидела в кресле уже мертвая. Сейчас будут проводить судмедэкспертизу и выяснять истинную причину смерти ведьмы», — рассказал шоумен.

Турчин также опроверг слухи о том, что у Корнеевой были проблемы с алкоголем, как писали прежде в соцсетях. По его словам, экстрасенс вообще не прикладывалась к бутылке уже около 1,5 лет.

«Я знаю, что у нее были очень плохие отношения с соседями. И как ни странно, с недавнего времени в этом подъезде начали умирать люди. Умерло уже пять или шесть человек. Что это? Роковое совпадение, проклятие дома или отравление газом, или водой будут выяснять специалисты», — написал Турчин.

Турчин созванивался с Корнеевой незадолго до ее кончины. На здоровье она не жаловалась, строила большие планы на будущее.

«Она, как всегда, жаловалась на соседней и на участников «Битвы сильнейших». Хотела прийти на «Реванш», — сообщил экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с самыми известными участниками «Битвы экстрасенсов».

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