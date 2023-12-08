Болезни, смерти и скандалы: что стало с известными участниками «Битвы экстрасенсов»

А вы знаете, чем сейчас занимается ваш любимчик из проекта?

Шоу «Битва экстрасенсов» до сих пор выходит — хотя первые выпуски вышли в далеком 2007-м. В проекте успели принять участие десятки предсказателей, магов и ясновидящих.

Как сейчас живут участники прошлых сезонов? Удалось ли кому-то сделать карьеру за пределами шоу, читайте в материале 5-tv.ru.

Олег Шепс и Александр Шепс



Олег и Александр Шепсы. Сандурская Софья / ТАСС; © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Победивший в 21-м сезоне проекта Олег Шепс — представитель семьи, в которой, как утверждается, рождаются дети со сверхспособностями. Его брат Александр, ставший лидером в 14-м сезоне, в свое время также пользовался бешеной популярностью аудитории.

Родственники не обижаются, когда их сравнивают, а, наоборот, принимают это как комплимент. Сейчас Шепсы работают вместе: они консультируют, стараются помочь людям решить их проблемы или связаться с умершими близкими, а также снимаются в новых выпусках шоу.

Александр вместе с младшим братом участвует в «Битве сильнейших» и не ограничивается одним проектом. Деятельность Шепса-старшего разнообразна: он проводит авторские практики, продает «магическую» атрибутику в собственной лавке, продолжает помогать людям и нередко появляется на телевидении.

Мэрилин Керро



Мэрилин Керро. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Эстонская ведьма Мэрилин Керро, так и не став победительницей проекта, решила оставить карьеру на телевидении и занялась личной жизнью. Сегодня она воспитывает троих детей.

На своей странице экстрасенс часто публикует фотографии наследников, которые чаще всего перекладывают карты таро. Керро подчеркнула, что не препятствует интересу детей к мистическим познаниям.

Ведьма состояла в отношениях с коллегой по шоу Александром Шепсом. По данным прессы, пара распалась, так как девушка мечтала о семье и детях, а тот к таким обязательствам был не готов.

Позже Керро вышла замуж за норвежца Марка Александра Хансена. От него ведьма родила сына Кауоса-Уильяма и дочь Селин-Мари, но брак распался в 2020 году.

Влад Кадони



Влад Кадони. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Звезда телешоу «Дом-2» и участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони прекратил магическую практику и исчез. Завязать с карьерой экстрасенса он решил после выхода фильма «Идущие к черту» Бориса Соболева, в котором журналист разоблачил участников «Битвы экстрасенсов».

В картине утверждается, что все 19 сезонов шоу ведьм, колдунов и провидцев изображали актеры. Вполне вероятно, исчезнуть из публичного поля сибирского мага заставил как раз страх расплаты за возможный обман.

Свами Даши



Свами Даши. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Эксперт в области восточных практик и медиум Свами Даши выиграл приз в 17-м сезоне. У него — исключительно свои методы самосовершенствования и исцеления, он не гадает и не чистит карму, не предсказывает будущее.

Сегодня мужчина является ведущим тренингов по трансформации сознания и тела, преподает «чакровый бег», пишет книги о силе и развитии духа. Он стал многодетным отцом, а также учителем в своей области.

Загадочные смерти участников «Битвы экстрасенсов»

Звезда 12-го сезона шоу Елена Ясевич скончалась на больничной койке в возрасте 43 лет, не приходя в сознание. Два подряд перенесенных коронавируса дали осложнение на внутренние органы, женщину экстренно госпитализировали после приступа, однако спасти ее не удалось.

Ясевич прославилась благодаря участию в популярном проекте в 2011 году. С первых выпусков она привлекла внимание зрителей, ей предрекали победу, в итоге она и стала обладательницей «Синей руки».

Экстрасенс уверяла, что магические способности она унаследовала от прабабушки. Еще в детстве она стала развивать дар, в том числе обладала способностью предвидеть смерть и делать привороты, чем изрядно пугала родителей.

Ее мама даже просила дочь скрывать свои умения от других людей, чтобы не столкнуться с осуждением и недоверием, но, повзрослев, Елена поняла — скрывать уникальный дар нельзя.

А летом 2017 года около дома на шоссе Энтузиастов в Москве было обнаружено тело 29-летней ясновидящей Илоны Новоселовой, участницы шестого и седьмого сезонов шоу «Битва экстрасенсов». Обстоятельства ее гибели остаются загадкой до сих пор.

По официальной версии, это было самоубийство — однако в это с самого начала мало кто верил из окружения провидицы. В ходе расследования выяснилось, что в день смерти та выпивала с бойфрендом, а позже они повздорили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Александр Шепс снискал популярность скандалиста на «Битве экстрасенсов».