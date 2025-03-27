Рэпер Tyga приедет в Москву с концертом

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 26 0

Рэпер Tyga выступит в Москве

Рэпер Tyga анонсировал концерт в России

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Мероприятие смогут посетить более 12 тысяч жителей и гостей столицы

Американский исполнитель Майкл Рэй Нгуен-Стивенсона, выступающий под псевдонимом Tyga, даст концерт в Москве 31 мая. Соответствующее заявление сделал представитель «ЦСКА Арены» Юрий Гордеев в ходе беседы с ТАСС.

«31 мая концерт подтвержден», — сообщил он.

Представитель концертной площадки добавил, что всего мероприятие смогут посетить более 12 тысяч жителей и гостей столицы. Однако на данный момент продажа билетов на запланированный концерт еще не открылась. По словам Гордеева, решение уже точно принято, поэтому билетная программа будет представлена в ближайшие дни.

Известно, что песня рэпера Tyga (Deuces, исполненная совместно с Крисом Брауном и Кевином Макколом. — Прим. ред.) выдвигалась на премию «Грэмми» в 2011 году в номинации «лучшая совместная рэп-работа». В свою очередь, наиболее популярный альбом музыканта вышел десять лет назад. Его исполнительным продюсером был Канье Уэст.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Offset хочет погулять по Кремлю перед концертом в Москве.

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