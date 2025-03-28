Путин поднялся на борт атомного подводного крейсера «Архангельск»

Корабль входит в состав ВМФ России.

Президент России побывал на борту подводного крейсера «Архангельск». Кадры изнутри подводной лодки были опубликованы на сайте главы государства.

«Архангельск» — атомный подводный крейсер четвертого поколения. Он является пятым кораблем проекта «Ясень-М». Вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России 27 декабря 2024 года. Способен поражать как морские, так и береговые цели ввиду наличия всех типов морского ракетного оружия.

Строительство крейсера началось 19 марта 2015 года. В ноябре 2023 года он был выведен из эллинга. «Архангельск» — 141-я подводная лодка, построенная производственным объединением «Севмаш» для ВМФ России.

В марте 2024 года на крейсере произвели физический пуск ядерного реактора, в июне в ходовых условиях были проверены характеристики боевых и технических средств «Архангельска», а в декабре он стал частью флота. В настоящий момент экипаж «Архангельска» завершил базовую подготовку и готов выходить в море.

На борту «Архангельска» — спальные места, оборудованная кухня и баня.

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