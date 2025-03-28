На Украине сообщили о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Силовики вскрывали помещение болгарками.
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru
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На Украине начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, в данный момент силовики вскрыли закрытое помещение болгаркой. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.
«По имеющейся информации, правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам!» — указано в публикации.
Отмечается, что сотрудники Министерства культуры Украины вместе с полицией хотят вскрыть раки с мощами, пересчитать и сделать ДНК-экспертизу образцов.
В начале марта Минкультуры Украины издало приказ о создании комиссии для проверки мощей преподобных Киево-Печерских в Дальних и Ближних пещерах монастыря.
В документе было указано, что необходимо по закону страны составить списки культурных ценностей и приложить их к итоговой справке. Комиссия будет работать до 30 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто потворствует беспределу украинских ТЦК. Преступная мобилизация на Украине набирает обороты с каждым днем. Представители ТЦК уже давно получили среди украинских обывателей презрительное прозвище «людоловы», так как вот уже четвертый год они со звериной жестокостью ведут самую натуральную охоту на потенциальных призывников.
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