На Украине начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, в данный момент силовики вскрыли закрытое помещение болгаркой. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам!» — указано в публикации.

Отмечается, что сотрудники Министерства культуры Украины вместе с полицией хотят вскрыть раки с мощами, пересчитать и сделать ДНК-экспертизу образцов.

В начале марта Минкультуры Украины издало приказ о создании комиссии для проверки мощей преподобных Киево-Печерских в Дальних и Ближних пещерах монастыря.

В документе было указано, что необходимо по закону страны составить списки культурных ценностей и приложить их к итоговой справке. Комиссия будет работать до 30 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто потворствует беспределу украинских ТЦК. Преступная мобилизация на Украине набирает обороты с каждым днем. Представители ТЦК уже давно получили среди украинских обывателей презрительное прозвище «людоловы», так как вот уже четвертый год они со звериной жестокостью ведут самую натуральную охоту на потенциальных призывников.