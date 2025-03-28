«Срок пока небольшой»: Тимати и его девушка Валентина ждут ребенка

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 11 0

StarHit.ru: модель Валентина Иванова беременна от рэпера Тимати

Тимати и Валентина Иванова ждут ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пара вместе уже три года.

Девушка рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Валентина Иванова ждет ребенка. Об этом стало известно StarHit.ru от источника, близкого к паре.

«О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие. Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы», — сообщает источник.

При это сама девушка в соцсетях опровергла эту информацию одиним словом: «Вранье».

Пара встречается уже около трех лет. Если для Валентины это будет первый ребенок, то Тимати станет многодетным отцом: он уже воспитывает десятилетнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и пятилетнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой. При этом ни одну из своих возлюбленных он так и не довел до ЗАГСа.

Однако не так давно Иванова заинтриговала подписчиков роскошным кольцом на безымянном пальце стоимостью в несколько миллионов рублей.

«Я сказала «нет», — загадочно подписала Валентина видео с украшением в соцсетях.

Возможно, в тот момент девушка рэпера слукавила. Сам Тимати не раз намекал на то, что эти отношения для него очень важны. Уже в прошлом году он называл Валентину своей женой, а на одном из шоу заявил о готовности к браку.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь поп-короля Филиппа Киркорова посвятила трогательные слова дедушке Бедросу. Народный артист РФ умер 18 марта.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.83
-0.38 90.54
-1.46
Придаст смелости Овна: чего ждать от солнечного затмения 29 марта 2025

Последние новости

12:16
«Срок пока небольшой»: Тимати и его девушка Валентина ждут ребенка
12:08
ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»
12:08
Россия потребовала от международных организаций добиться от Молдавии освобождения Гуцул
11:35
Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в государственной измене
11:19
Крушение батискафа в Красном море: семеро россиян остаются в больницах Хургады
11:15
В Крыму пресечена деятельность сторонников террористической организации

Сейчас читают

Крушение батискафа в Красном море: семеро россиян остаются в больницах Хургады
Прощание с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком проходит в Крыму
Солнце принесет деньги: финансовый гороскоп на апрель 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп