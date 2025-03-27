«Надеюсь, ты на ручках у Бога»: дочь Киркорова посвятила трогательные слова дедушке

Народный артист РФ умер девять дней назад.

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова — Алла-Виктория — почтила память покойного дедушки. На трогательные слова наследницы исполнителя обратило внимание издание 7Дней.ru.

Подросток поделилась в своем Telegram-канале подборкой архивных кадров с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, сопроводив теплыми словами.

«Девять дней… Надеюсь, ты на ручках у Бога! И тебе очень хорошо», — написала звездная наследница.

Артист умер 18 марта на 93-м году жизни от остановки сердца. Похоронили Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище рядом с народным артистом РФ Борисом Клюевым и модельером Валентином Юдашкиным.

Пользователи сети после церемонии прощания обрушились на внучку исполнителя с хейтом. Некоторые сочли, что дочь Киркорова вела себя неподобающе на похоронах. По их мнению, наследница певца прятала улыбку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли последние недели жизни Бедроса Киркорова.