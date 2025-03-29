«Веселит»: Дима Билан об отношении к критике

Певец пережил много нападок со стороны общества.

Постоянная критика закалила характер заслуженного артиста России Димы Билана. Об этом артист рассказал в интервью MK.RU.

«Посмотрите на мою жизнь. Как же. Я только и успевал оправляться ото всяких слухов, скабрезностей и всего остального», — поделился он подробностями своего печального опыта.

По словам Билана, сейчас он стал адекватнее воспринимать негативное настроение публики.

«Нет, веселит уже. В этом периоде жизни уже веселит», — рассказал он об изменившемся отношении к критике.

Более того, по мнению певца, тридцать лет назад жизнь творческих людей была тяжелее, потому что правил практически не существовало.

«Такая свистопляска происходила. Там, я не знаю, слежка за умирающими актрисами. Что сейчас, как мне кажется, совершенно, как бы, уже особо даже не катируется. <…> Сейчас мы берем моду на что-то более человеческое. Сейчас мы стараемся более как-то проникать друг к другу», — уточнил Билан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Дима Билан оглох.