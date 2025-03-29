В Санкт-Петербурге задолжавший арендатор расчленил хозяйку квартиры

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 51 0

Житель Санкт-Петербурга убил арендодателя из-за долгов

Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/gsuskrf_spb; 5-tv.ru

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге на лестничной площадке дома, расположенного на Загородной улице, был задержан 78-летний мужчина с продуктовой тележкой, в которой он перевозил расчлененное тело женщины. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

«В квартире, расположенной в этой же парадной, где проживал задержанный, также обнаружены человеческие останки», — поделились подробностями в посте.

Как стало известно 5-tv.ru, жертвой стала 64-летняя хозяйка квартиры, в которой и произошло убийство. По предварительной версии следствия, убитая была арендодателем пенсионера. Задержанный не смог внести плату в срок. После того как хозяйка потребовала деньги, он решил избавиться не от долга, а от нее самой.

На данный момент обстоятельства инцидента уточняются. На месте работают криминалисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Курской области нашли еще одного убитого вооруженными силами Украины (ВСУ) мирного жителя. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на опознание личности, назначены необходимые судебные экспертизы, а также допрашиваются свидетели.

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