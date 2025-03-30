О немощности брюссельской политики говорит и преследование инакомыслящих. Во Франции судят Марин Ле Пен. Французская прокуратура потребовала пять лет лишения свободы. Подозревают в нецелевом расходовании денег Европарламента, где она как депутат нанимала помощников, которые в Страсбурге и не появлялись. Но Ле Пен — главный кандидат на пост президента Франции в 2027. Понятно, что суд — это политические разборки.

В Румынии, также под экономическим предлогом запретили участвовать в выборах лидеру президентской гонки Кэлину Джорджеску, теперь уже окончательно. А после того, как в его поддержку выступили тысячи сторонников, ему выдвинули обвинения еще и в подстрекательстве к действиям против конституционного порядка. Всего шесть уголовных статей по его делу, и он под арестом, очевидно, надолго.

Наконец, в соседней Молдавии, которая также очень стремится в ЕС, арестовали на 20 дней Евгению Гуцул. Она возглавляет Гагаузию — один из регионов Молдавии. Ее подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами. Она называет это политической местью со стороны Майи Санду, президента Молдавии. Ведь Гуцул мешает планам Санду сделать Молдавию частью Румынии.

Гуцул, Джорджеску и Ле Пен объединяет то, что все они открыто говорили — «давайте уже договариваться с Россией, давайте заканчивать противостояние с Москвой». Но европейские лидеры пока, как мы видим, выбирают путь конфронтации и противостояния. Посмотрим, насколько их еще хватит.