Болезнь заставила телеведущего по-новому посмотреть на мир.

Диагностированный прошлым летом рак сигмовидной кишки с метастазами в печени разделил жизнь российского телеведущего Отара Кушанашвили на «до» и «после». Соответствующее заявление журналист сделал в ток-шоу на одном из федеральных каналов.

«Врач сказал, как всегда врачи говорят: „На 40 минут позже, и было бы все…“», — поделился он одним из самых страшных моментов, которые ему пришлось пережить.

В ответ ведущий пошутил о том, что вместо 250 тысяч рублей Кушанашвили чуть не заплатил все 600. Однако на подобный юмор Отар не обиделся.

Так, после того, как журналисту удалось побороть четвертую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени, он старается всегда сохранять позитивное настроение и двигаться дальше.

«Я приказываю себе оставшиеся годы жизни быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый божий день теперь стараюсь наслаждаюсь каждым мгновением», — наставил сам себя Отар.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кушанашвили обвинил певицу Анну Седокову в алчности.