«На 40 минут позже — и было бы все»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 18 0

Отар Кушанашвили мог не дожить до операции

«На 40 минут позже — и было бы все»: Отар Кушанашвили о состоянии здоровья

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Болезнь заставила телеведущего по-новому посмотреть на мир.

Диагностированный прошлым летом рак сигмовидной кишки с метастазами в печени разделил жизнь российского телеведущего Отара Кушанашвили на «до» и «после». Соответствующее заявление журналист сделал в ток-шоу на одном из федеральных каналов. 

«Врач сказал, как всегда врачи говорят: „На 40 минут позже, и было бы все…“», — поделился он одним из самых страшных моментов, которые ему пришлось пережить. 

В ответ ведущий пошутил о том, что вместо 250 тысяч рублей Кушанашвили чуть не заплатил все 600. Однако на подобный юмор Отар не обиделся. 

Так, после того, как журналисту удалось побороть четвертую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени, он старается всегда сохранять позитивное настроение и двигаться дальше. 

«Я приказываю себе оставшиеся годы жизни быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый божий день теперь стараюсь наслаждаюсь каждым мгновением», — наставил сам себя Отар.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кушанашвили обвинил певицу Анну Седокову в алчности.

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