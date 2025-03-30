Средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Попытка атаки была предпринята в промежутке между 18:20 и 19:30 по московскому времени. Все три беспилотника были ликвидированы дежурными средствами ПВО. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области в результате атаки ВСУ пострадали двое мирных жителей. Оба мужчины управляли тракторами во время полевых работ. Один из них, 59-летний мужчина, был поражен ударом украинского беспилотника возле деревни Новая Николаевка в Рыльском районе. Он получил множественные травмы и переломы. Второй пострадавший подорвался на мине в селе Нехаевка.

Оба были доставлены в Рыльскую центральную больницу, а в дальнейшем им окажут необходимую помощь в Курской областной больнице.