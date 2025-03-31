Три человека пострадали в результате атак ВСУ по территории ДНР

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Пушилин: в результате атак ВСУ на Горловку пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атак ВСУ по территории ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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Украинские боевики ударили по Горловке ствольной артиллерией кассетного типа, беспилотник также атаковал машину журналистов.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) травмы получили три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщил Пушилин, в Центрально-Городском районе Горловки националисты применили ствольную артиллерию кассетного типа. С ранением средней степени тяжести был госпитализирован мужчина. Также под ударом оказалась машина журналистов — ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженного формирования Украины (ВФУ) был направлен на съемочную группу «Вести. Донецк» (ГТРК «Донецк»). С контузией в больницу попали водитель и оператор.

По данным главы ДНР, оружием киевского режима были повреждены четыре домостроения, два газопровода и два автомобиля. Всего со стороны ВФУ было совершено около десяти атак.

Украинские боевики продолжают наносить удары по российским объектам инфраструктуры, используя дроны и реактивные системы залпового огня HIMARS. Так, несколькими днями ранее их целью стала нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае.

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