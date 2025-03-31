На лице написано: почему смущение заставляет людей краснеть

Врач уточнил, что эта эмоция присуща лишь человеку, а значит, подобная реакция тела является нашей уникальной особенностью.

Смущение из-за покраснения лица может усилить румянец. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-кардиолог Милана Гаджиева.

По словам специалиста, у некоторых людей подобная реакция организма вызывает дискомфорт, что, в свою очередь, лишь усиливает покраснение на лице. Это становится замкнутым кругом и может перерасти в эритрофобию — боязнь покраснеть.

Медик утверждает, что в таком случае важно понимать: сильный румянец — естественное явление. Потому что смущение — это социальная эмоция, привязанная к чувству уязвимости и страху осуждения. На угрозу нашему социальному статусу мозг реагирует точно та кже, как и на любую опасную ситуацию — выбросом адреналина.

«Краснение лица связано с работой вегетативной нервной системы, которая контролирует непроизвольные функции организма, такие как сердцебиение, дыхание и кровообращение. Когда мы испытываем смущение, мозг воспринимает это как стрессовую ситуацию. В ответ активируется симпатическая нервная система, которая запускает реакцию «бей или беги», — пояснила Гаджиева.

В этот момент кровеносные сосуды расширяются, приток крови к лицу увеличивается, из-за чего расширяются и капилляры, а значит, наши щеки «рдеют». Больше всего мелких кровеносных сосудов, расположенных близко к коже, находится в лицевой области. К тому же это самая заметная часть тела, поэтому любые изменения на ней скрыть сложнее всего, замечает кардиолог.

Эксперт подчеркивает, что смущение — это уникальная человеческая особенность, которая напрямую связана с самосознанием и эмпатией. Ведь эта эмоция появилась у людей с осознанием того, как человека воспринимает другой человек.

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