«Лидер и знаменосец» — Лещенко раскрыл секрет успеха Овечкина

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 61 0

Лещенко: с нетерпением жду возвращения Овечкина в московское Динамо

Фото, видео: Reuters/Daniel Kucin Jr.; 5-tv.ru

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Народный артист РСФСР с нетерпением ждет возвращения хоккеиста в московское «Динамо».

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с нетерпением ждет возвращения олимпийского чемпиона Александра Овечкина в московское «Динамо» в 2026 году. Об этом эстрадный певец рассказал эксклюзивно 5-tv.ru.

Музыкант отметил, что Овечкин — это лидер и знаменосец отечественного хоккея. Две звезды знакомы довольно давно, обычно при встрече ограничиваются парой хороших слов друг о друге.

«Он является лидером и знаменосцем нашего хоккея. Трудяга парень, вы понимаете, хоккей — это нагрузки безумные, это самоотдача, которая выходит за рамки не 95%, а 100%. Надо выкладываться. И я очень рад, что он продекларировал свою будущую жизнь, сказав, что в 2026 году он вернется, так как закончит контракт с Вашингтон Кэпиталз, вернется в Москву. И будет играть за мое любимое Динамо, за которое мы болеем», — подчеркнул Лещенко.

Также артист хорошо знает маму хоккеиста — двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу и тренера Татьяну Овечкину. По его словам, все они — большая «Динамовская семья». В таком спортивном обществе не мог не родиться такой трудяга, как Александр Овечкин.

«Мы знакомы так относительно — здравствуйте, обнялись, сказали пару слов хороших, но дело в том, что я знаю, что это наша Динамовская семья — и его мама Татьяна Овечкина, которая тренировала Динамо и тренирует до сих пор. И когда она играла на Олимпиадах, и я видел, как они играют — двукратная олимпийская чемпионка — человек не мог не родиться просто ниоткуда. Папа спортивный, и мама. Спортивная семья», — рассказал Лещенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александру Овечкину до рекорда хоккеиста Уэйна Гретцки осталось четыре шайбы. А до конца регулярного чемпионата осталось девять матчей.

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