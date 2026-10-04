«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Тампе» в юбилейном матче Василевского в НХЛ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 14 0

Российский голкипер стал первой звездой встречи, отразив 19 из 20 бросков. Капитан столичных результативными действиями не отметился.

Вашингтон — Тампа Овечкин против Василевского НХЛ итог счет

Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел первое поражение в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В гостевом матче 4 октября команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:3.

Хозяева забросили две безответные шайбы в первом периоде: на третьей минуте отличился Шарль-Эдуар Д’Астус, на 17-й — Конор Гики. Джастин Сурдиф сократил отставание «Вашингтона» на 28-й минуте. Окончательный счет установил Джейк Гюнцель, поразивший ворота соперника на 58-й минуте.

Александр Овечкин провел на льду 13 минут 34 секунды. Капитан «Кэпиталз» выполнил три силовых приема, однако ни разу не бросил в створ и не набрал очков.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет голевую передачу. Для его одноклубника Андрея Василевского встреча стала 600-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Вратарь справился с 19 из 20 бросков и получил звание первой звезды матча.

На старте сезона «Вашингтон» обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли — «Каролину Харрикейнз» — со счетом 5:2. В той встрече Овечкин отметился результативной передачей, проведя на площадке 12 минут 46 секунд.

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