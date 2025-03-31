«Дань памяти»: глава Республики Сербской посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Глава Республики Сербской посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Instagram*/mdodik.official; 5-tv.ru

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Политик планирует вернуться в российскую столицу на 9 мая.

Президент Республики Сербской Милорад Додик прилетел в Москву, он начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата. Об этом политик написал в личном блоге в соцсетях, а также опубликовал видео, снятое у стен Кремля.

«Я прибыл в Москву. Каждый мой визит сюда начинается с посещения памятника Неизвестному Солдату, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам русских», — отметил политик.

Он заявил, что вернется в столицу России на 80-летие Победы над фашизмом.

«Снова буду здесь 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина, чтобы отметить 80-ю годовщину Победы над фашизмом», — сказал он.

До этого, 12 марта, стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины запросила у МВД Республики Сербской задержать президента Милорада Додика. В феврале он был приговорен к году тюрьмы, поскольку отказался выполнять распоряжения верховного представителя по Боснии Кристиана Шмидта.

По мнению Додика, Шмидт не легитимный, поскольку не имеет мандата ООН. Политик собирается попросить российских представителей о наложении вето на проведение военной операции Евросоюза EUFOR «Алфея» в Боснии и Герцеговине.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Республики Сербской Додик попал в больницу.

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