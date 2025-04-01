Молдавия объявила трех дипломатов РФ персонами нон грата

Эфирная новость 23 0

В МИД России пообещали дать жесткий ответ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

И в этой же агонии бьется Молдавия, которая сегодня пошла на обострение отношений с Россией. МИД республики сегодня объявил персонами нон грата трех наших дипломатов. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны.

Посол России уже назвал эти заявления бездоказательными. В МИД объяснили, что высылка дипломатов является частью антироссийского курса Кишинева и не останется без жесткого ответа Москвы.

В самой Молдавии сегодня целый день проходили пикеты и протесты из-за ареста на 20 суток главы Гагаузии Евгении Гуцул. Одно из требований митингующих - это отставка президента страны Майи Санду.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
85.50
1.82 92.43
2.77
Аттракцион Венеры: любовный гороскоп на апрель 2025

Последние новости

4:24
Есть последствия: названа главная опасность избытка кальция для организма
4:05
Ревнует ли? Как Прилучный относится к романам Муцениеце
3:48
Воюют руками Киева: NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
3:33
В Мьянму для ликвидации землетрясения вылетели еще 50 спасателей МЧС
3:15
Молдавия объявила трех дипломатов РФ персонами нон грата
2:58
Прогноз на 1 апреля: какую солнечную активность ждать метеозависимым

Сейчас читают

«Готовим молодежь к земле»: как много 18−24-летних смогут мобилизовать США на Украине
Белый дом без демократов? Сможет ли Трамп удерживать власть в США 12 лет
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп