Молдавия объявила трех дипломатов РФ персонами нон грата

И в этой же агонии бьется Молдавия, которая сегодня пошла на обострение отношений с Россией. МИД республики сегодня объявил персонами нон грата трех наших дипломатов. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны.

Посол России уже назвал эти заявления бездоказательными. В МИД объяснили, что высылка дипломатов является частью антироссийского курса Кишинева и не останется без жесткого ответа Москвы.

В самой Молдавии сегодня целый день проходили пикеты и протесты из-за ареста на 20 суток главы Гагаузии Евгении Гуцул. Одно из требований митингующих - это отставка президента страны Майи Санду.