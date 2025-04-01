«Гиацинт-Б» уничтожил орудие ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 15 0

«Гиацинт-Б» уничтожил орудие ВСУ в Херсонской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие круглосуточно в боевой готовности.

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артиллерийское орудие и живую силу противника в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале на 5-tv.ru.

Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы и точным попадание уничтожили вражеское орудие и украинских националистов, а расчет БПЛА зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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