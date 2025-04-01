Ребенку пришлось спасаться из окна горящей квартиры

В Петербурге прохожие спасли из пожара восьмилетнего ребенка. Путь через дверь горящей квартиры отрезал огонь и едкий дым.

Прохожие и соседи среагировали мгновенно и растянули внизу одеяло. Оно смягчило удар после того, как мальчик выпрыгнул из окна третьего этажа. При падении ребенок получил травмы, но его жизни сейчас ничего не угрожает.

Сама квартира выгорела полностью. Что стала причиной пожара и почему в момент происшествия мальчик был дома один, сейчас разбираются.