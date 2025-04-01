Много калорий и пользы: какие продукты стоит включить в свой рацион

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Диетолог Чуракина: авокадо, жирная рыба, темный шоколад полезны для здоровья

5 высококалорийных продуктов, которые полезны для здоровья

Фото: 5-tv.ru

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Диетолог рассказала, почему не стоит бояться есть шоколад.

Орехи, авокадо, жирная рыба, финики и темный шоколад очень полезны для здоровья, так как они включают в себя ценные питательные вещества и помогают контролировать чувство голода. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Елена Чуракина в беседе с URA.RU.

«Несмотря на очевидную пользу данных продуктов, чтобы избежать набора лишнего веса и связанных с ним проблем, их следует употреблять в умеренных количествах», — говорит врач.

Диетолог также отметила уникальные полезные свойства этих продуктов. Например, темный шоколад, жирная рыба и авокадо благотворно влияют на сердце. Помимо этого, они также поддерживают работу мозга.

Кроме того, все эти продукты дают чувство сытости на долгое время, а это, в свою очередь, поможет избежать вредных перекусов.

Врач также отметила важность соблюдения баланса в питании. Например, овощи должны занимать половину тарелки, а белки и сложные углеводы — другую половину блюда поровну.

Лучше всего употреблять высококалорийные продукты как десерт, говорит медик. Если же у человека есть какие-то хронические заболевания, то следует сначала проконсультироваться с врачом.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт предупредил о вредных компонентах протеиновых батончиков. При выборе продукта не стоит вестись на маркетинговые уловки.

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