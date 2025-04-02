«Анжел»: Оксана Самойлова показала Джигана с волосами

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Блогер Оксана Самойлова показала Джигана с волосами

Оксана Самойлова показала, как Джиган выглядит в парике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Весенние перемены коснулись и рэпера.

Блогер Оксана Самойлова показала новый образ рэпера Джигана с волосами. Снимок Самойлова выложила в социальных сетях.

Сперва Оксана рассказывала про себя - объяснила изменения во внешности отказом от наращенных волос, а заодно поделилась, что накупила париков. Видимо, один из них и примерил супруг звезды — Джиган, который обычно не может похвастаться пышной шевелюрой.

Многодетный отец не сказать, что изменился до неузнаваемости, но улыбку новой прической у подписчиков вызвал однозначно.

Фото с Джиганом, примерившим длинные рыжие волосы, Оксана подписала коротко: «Анжел».

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

До этого неожиданным преображением удивила 10-летнея Лея. Оксана призналась, что образ ее не впечатлил, да и вообще она ненавидит всю одежду, которую девочка позаимствовала для своего нового стиля у старшей сестры. Тем не менее, нашлось и место для позитива: по заверениям Леи, она не собирается красить волосы, сбривать брови или делать пирсинг — все это заботливую маму более чем устраивает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова показала личную ванную дочери-подростка.

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