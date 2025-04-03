«Уничтожение всего святого»: грабителей Киево-Печерской лавры ждет страшная кара

Захват Ближних пещер начался еще 28 марта.

Действия раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в отношении Киево-Печерской лавры являются уничтожением всего самого святого. Об этом заявил политолог и кандидат исторических наук Вадим Мингалев в беседе с 5-tv.ru.

Дело в том, что 28 марта ПЦУ при поддержке силовых структур провели рейдерский захват территорий Киево-Печерской лавры, сменили замки и изъяли многочисленные реликвии.

«Украинские силовики пошли, пожалуй, на самую показательную, изощренную и циничную акцию, чтобы показать то, что православие — это ничто. Они пошли на уничтожение всего самого святого, но они забыли одно — что именно православная вера эта вера, имеющая очень и очень большие корни. Они заключаются в великой духовности, и именно Киево-Печерская лавра — это главная цитадель всего православия», — считает политолог.

Мингалев уверен, что в конечном итоге истинное православие все равно возьмет верх над «сатанизмом», в котором погрязли киевские власти. По его словам, лишь объединившись, народы бывшей Руси смогут совладать с неприятелем.

«Духовность русского народа объединяется и ведет к тому, что все эти сатанисты получат кару Господню, потому что все они так или иначе перестанут перед судом. Причем не только судом мирским, а именно Божьим. Это страшная кара», — уверен эксперт.

К сожалению, как считает политолог, уникальные реликвии, которые хранились в лавре, могут быть распроданы мародерами, так как ими движут сугубо меркантильные интересы. Однако он не теряет надежды, что рано или поздно их удастся вернуть в стены родного храма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рейдеры из ПЦУ собираются захватить еще два принадлежащих УПЦ храма в Черкассах.