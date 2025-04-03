«Хорошее сотрудничество»: Трамп о взаимодействии РФ и Украины с США

Американский лидер надеется как можно скорее завершить конфликт.

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что взаимодействие с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта проходит успешно.

«Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины, но мы должны это остановить. Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь», — заявил Трамп.

Лидер США напомнил, сколько людских жизней унес этот конфликт. По мнению Трампа, будь он президентом — «этого никогда бы не произошло».

«Не следует позволять этому продолжаться», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля подтвердил готовность к заключению безусловного прекращения огня с Россией. Также он рассказал, что представители американской стороны пообещали путем переговоров с Россией прекратить удары по энергетической инфраструктуре, а также прекратить огонь в акватории Черного моря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп назвал вопрос членства Киева в НАТО причиной конфликта. Американский президент отметил, что вариант вступления Киева в альянс в обмен на сделку по недрам никогда не рассматривался.