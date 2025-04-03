«Обеды в микроволновке»: что Меган Маркл готовит своим детям

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Меган Маркл часто готовит бургеры для своих детей Лилибет и Арчи

Меган Маркл призналась, что кормит Лилибет и Арчи чипсами и наггетсами

Фото: www.globallookpress.com/Ethan Cairns

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Герцогиня Сассекская призналась, что сама выросла на фастфуде.

Меган Маркл призналась в беседе с New York Times, что ее холодильник забит полуфабрикатами. Куриные наггетсы, картофельные чипсы и бургеры — любимая еда детей герцогов, а Меган не ограничивает их рацион.

Супруга принца Гарри наиболее часто готовит наследникам бургеры. К слову, пятилетний Арчи и трехлетняя Лилибет предпочитают вегетарианский вариант этого блюда.

Герцогиня рассказала, что в детстве часто оставалась одна, потому что ее родители посвящали почти все свое время работе. Для Меган никто не готовил, поэтому ей приходилось постоянно есть фастфуд.

«Я выросла на фастфуде и обедах из телемагазинов. Кажется, что это было в другой жизни, но это было так привычно — разогревать детские обеды в микроволновке. Я выросла, наблюдая за „Своей игрой“ и часто питаясь фастфудом», — вспомнила Маркл.

К слову, со своим отцом — Томасом Марклом — герцогиня сейчас не общается. Он был возмущен тем, как Меган описала свое детство. По словам мужчины, он каждый день лично забирал Меган из школы, хотя и был очень занят. В крайних случаях Томас высылал за дочерью машину, пишет Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появилось подтверждение возможного разрыва принца Гарри и Меган Маркл.

+6° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.55
-0.32 91.20
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Бойцы ВС РФ показали уникальные FPV-дроны. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
«Обеды в микроволновке»: что Меган Маркл готовит своим детям
7:00
Посольство РФ в Латвии поздравило узников концлагерей с юбилеем Великой Победы
6:48
Трамп наложил пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд
6:33
«Каждый день новый роман»: Прохор Шаляпин рассказал о чувствах к женщинам
6:18
«Средство достижения успеха»: звездный психотерапевт Толстая оценила тренд на естественность

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
«Не знаю, что с шевелюрой: как Евгений Цыганов будет выглядеть в старости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп