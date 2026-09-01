В «Опоре России» рассказали о мерах поддержки для продавцов на Wildberries и Ozon

Для продавцов, осуществляющих деятельность на Wildberries и Ozon, предусмотрены меры государственной помощи в виде налоговых отсрочек и расширенного страхования рисков. Об этом сообщил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, Министерство финансов и Центральный банк РФ положительно отреагировали на запросы о поддержке бизнеса, столкнувшегося с убытками. В частности, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) в два раза увеличила лимиты по перестрахованию военных рисков, что особенно актуально для защиты от последствий атак беспилотных летательных аппаратов.

Александр Калинин подчеркнул, что инициатива получила одобрение на высоком уровне.

«Мы также обращались и в правительство, и в Центральный банк. Нас, кстати, поддержала здесь партия „Единая Россия“, и было совещание в Центральном банке с тем, чтобы перестраховочная компания государственная РНПК, она брала на себя больше рисков в плане перестрахования. Такое решение тоже было принято, в два раза она увеличила лимиты по перестрахованию военных рисков, прежде всего от БПЛА», — пояснил он.

Дополнительно стало известно, что рассчитывать на перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов смогут те предприниматели, чье падение оборота составило более 5%. Процедура идентификации пострадавших автоматизирована: маркетплейсы самостоятельно формируют списки таких селлеров и направляют данные в Федеральную налоговую службу.

Ранее, в конце августа, Wildberries уже начала предоставлять партнерам детализированные отчеты о товарах, которые были повреждены или уничтожены в результате инцидентов на логистических складах.

Как ранее писал 5-tv.ru, одиннадцатый по счету ВЭФ стартовал во Владивостоке 1 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета и продлится четыре дня.

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