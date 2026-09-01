«Правильный посыл»: Александр Калинин об увеличении лимита по сверхурочной работе

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Благодаря нововведению права рабочих будут лучше защищены.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Александр Калинин: увеличение лимита по сверхурочной работе — правильная мера

Увеличение лимита по сверхурочной работе — правильная мера. Об этом в студии МИЦ «Известия» на XI Восточном экономическом форуме на острове Русский во Владивостоке сказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«В условиях крайней нехватки кадров и высокой стоимости во многих предприятиях и так есть переработка выше, чем было разрешено раньше. Просто сейчас это будет законным методом, и права человека будут больше защищены», — сказал Александр Калинин, отвечая на вопрос журналиста о том, как увеличение лимита по сверхурочной работе в России до 240 часов в год скажется на рынке труда.

Президент организации «Опора России» добавил, что если человек не хочет работать сверхурочно, то он вправе отказаться, и работодатель это прекрасно понимает.

«А там, где человек хочет (работать. — Прим.ред.), благодаря этим условиям он будет получать больше, он будет требовать больше на основании этих нормативов. Поэтому посыл правильный, но это не замещает в большую работу по повышению производительности труда», — заключил Александр Калинин.

Также в беседе с корреспондентом МИЦ «Известия» президент «Опоры России» отметил, что повышение производительности труда — культурологическая проблема, которая не сводится только к бережливому производству. Это также тотальная система качества, автоматизация, кружки качества, система рационализаторов-изобретателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. Участниками мероприятий станут представители порядка 80 стран.

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