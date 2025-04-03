Уже в 2032 году? Шансы на столкновение астероида YR4 с Луной возросли

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

НАСА: вероятность столкновения астероида YR4 с Луной в 2032 году равна 3,8%

Не разлетятся? Шансы на столкновение астероида YR4 с Луной в 2032 году возросли

Фото: 5-tv.ru

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Возможное падение данного небесного тела на Землю пока что исключено.

Вероятность того, что астероид YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году, увеличилась. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По данным управления, открытый в декабре 2024 года астероид YR4 может столкнуться со спутником Земли с вероятностью в 3,8%.

«Эксперты Центра исследований околоземных объектов НАСА в Лаборатории реактивного движения агентства обновили вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года с 1,7% по состоянию на конец февраля до 3,8% на основе данных „Уэбб“ (телескоп Джеймс Уэбб. — Прим. ред.) и наблюдений с наземных телескопов», — поясняется НАСА.

Есть вероятность, что орбиту наш спутник не поменяет, если все же столкнется с YR4. Однако ученые на 96,2% уверены, что данное небесное тело пролетит мимо и не заденет Луну.

Этот астероид был исключен из списка небесных тел, которые имеют большие шансы упасть на Землю. Размеры YR4, по предварительным данным, равны 53-67 метрам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что столкновение астероида с Луной может вызвать метеоритный дождь.

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