5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 7 по 13 апреля 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

На неделе наиболее активный день будет в понедельник и воскресенье. Два разрушителя в пятницу и субботу располагают к более спокойным выходным из-за неуправляемых энергий. А середина недели отлично подходит для решения наших обычных повседневных вопросов.

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Понедельник, 7 апреля 2025 года

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День Огненной лошади

Уровень удачи в этом дне средний. Ему не хватает позитивных звезд, чтобы поддержать начинания. Он может подойти для сбора долгов, подписания документов, инвестирования. Структура дня «Птица» стремится в пещеру, сулит успех без усилий и позитивные движения во всех делах. Но следует быть осторожнее в судебных делах и спорах — есть риск проиграть дело, начатое сегодня.

Совет: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том, что для вас важно.

Вторник, 8 апреля 2025 года 5-tv.ru

День Огненной козы

Не подходит для всех важных дел. Может подойти для планирования, рутины и отдыха. Структура дня «Благородный» встречает препятствия: может дать проблемы с документами, проигрыш в спорах, препятствия в обучении. Зато именно в этот день хорошо бороться с незаконными действиями и нейтрализовать что-то негативное — препятствия в итоге окажутся преодолимыми.

Совет: вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

Среда, 9 апреля 2025 года

5-tv.ru

День Каменной обезьяны

Собирает негативные звезды «Небесный Командир», «Свирепый дух» и «Небесную пустоту» — поэтому намечать важное на такой день не стоит. Он подойдет для подписания контрактов, инвестирования, решения обычных повседневных задач.

Да и структура «Благородный» попадает в тюрьму, сулит трудности при избыточной активности и призывает к компромиссам и отступлению.

Совет: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям

Четверг, 10 апреля 2025 года 5-tv.ru

День Земляного петуха

Встречает звезду «Девять земных призраков» — не самый лучший знак. Тем не менее деловые встречи и общение с близкими, любимыми может пройти успешно. К обучению в такой день приступать допустимо, хорошо подписывать документы, просить о повышении по службе. Структура дня «Натянутые земные сети», тем не менее, предупреждает об активизации аферистов и мошенников. Будьте внимательны.

Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

Пятница, 11 апреля 2025 года 5-tv.ru

День Стальной собаки

День сталкивается с энергиями месяца, начинать в такой день точно ничего не стоит. Из-за шторма энергий долго ваш проект не протянет. Завершать и расставаться сегодня можно. Но еще лучше отдыхать.

Структура дня «Великий белый» предупреждает, что в большой радости рождается несчастье. То есть в такой день счастье любит тишину — излишнее хвастовство может породить агрессивные действия со стороны завистников.

Совет: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

Суббота, 12 апреля 2025 года 5-tv.ru

День Золотой свиньи

День разрушителя года — энергии дня пытаются возражать энергиям года и проигрывают эту битву. Разрушитель не подходит для созидания — начать долгоиграющие проекты в такой день не выйдет. К тому же, золотая свинья обладает излишне иньской природой, и поэтому дает излишние риски по вопросам здоровья.

Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

Воскресенье, 13 апреля 2025 года 5-tv.ru

День Водной крысы

Ци элемента очень слабая и сводит весь эффект от позитивных звезд к минимуму. Поэтому помощь от таких счастливых звезд как «Небесное счастье» и «Желтые объятия» будет незначительной, но все же сможет поддержать встречи, романтические свидания, обращение к врачу, начало путешествий, решение учебных вопросов, поиск работы, инвестирование. Проекты, начатые сегодня, получат успешное завершение благодаря присутствию главного духа.

Совет: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений.

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