Трамп: США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре

Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов.

«Хочу ясно дать понять всем, что, хотя Иран находится в очень плохом состоянии как в экономическом, так и в военном отношении, и хотя блокада останется в силе, а нефть через Ормузский пролив поступает в рекордных объемах (22 миллиона баррелей только за прошедшую ночь, и ни один баррель не поступает из Ирана и не направляется в Иран!), мы не будем нападать на Иран до промежуточных выборов в США 3 ноября», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Трамп также отметил, что США ведут переговоры с Ираном. Их он назвал «продуктивными», при этом не раскрыл тему, которую обсуждали государства.

В конце сообщения американский лидер добавил заявление, касающееся ядерного оружия.

«У Ирана не будет ядерного оружия!», — написал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда состоится разговор Трампа и Путина. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, никаких задержек в организации телефонной связи между президентами нет.

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