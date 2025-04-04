«Долгое время был в тяжелых условиях»: врач рассказала, почему заболел Ефремов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 22 0

Терапевт Лапа: Ефремов мог заболеть ХОБЛ из-за курения

Терапевт Лапа: Ефремов мог заболеть ХОБЛ из-за курения

Фото: Беклин Алексей/ТАСС

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После освобождения из тюрьмы актер направится на лечение в Москву.

У актер Михаила Ефремова диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) — она могла быть вызвана курением или разыввиться под влиянием других заболеваний, которые не были своевременно долечены. Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с RT.

Специалист отметила, что при таком диагнозе у человека жизненный объем легких значительно меньше того, что нужно. Как правило, ХОБЛ лечат пульмонолог и аллерголог-иммунолог.

«Он долгое время находился в тяжелых условиях. Мог после бронхита, пневмонии какой-то воспалительный процесс остаться. Он лечится, для этого есть большое количество препаратов», — говорит Лапа.

Известно, что после освобождения из тюрьмы актер направится на лечение в Москву.

У Ефремова — третья сталдия ХОБЛ с возможным обострением. С таким диагнозом, по мнению специалистов, ему обязательно следует регулярно проходить обследования и вести здоровый образ жизни. Иначе артист станет полностью зависим от специальных баллонов, обеспечивающих организм кислородом.

Пройти курс терапии артист сможет благодаря условно-досрочному освобождению (УДО). Изначально суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы, и артист должен был выйти на свободу только в 2027 году.

В июне 2020 года Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре столицы. Артист был в состоянии алкогольного опьянения, его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с автофургоном. Водитель авто, 57-летний Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, на каких условиях актера отпускают домой.

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