Европа пытается саботировать переговоры России и США

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Страны НАТО намерены усилить военное участие в украинском конфликте.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Европа сейчас предпринимает любые попытки, чтобы сорвать мирный диалог России и США. В Брюсселе второй день саммита глав МИД Североатлантического Альянса. Европейцы все громче и агрессивнее говорят о милитаризации и накачке Украины оружием. Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро сообщил, что сегодня в Киев прибудут командующие сухопутными войсками Франции и Великобритании, чтобы изучить пути размещения Европейского контингента на Украине. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь позволит киевскому режиму бороться как можно дольше. Но без американских долларов с этой задачей Европа не справится.

«Евросоюз также стремится играть более активную роль в поддержке Украины. Постоянная приверженность США альянсу остается краеугольным камнем нашей безопасности. Поэтому сегодня мы обсуждаем, как сможем еще больше укрепить связь между Европой и Северной Америкой и превратить НАТО в более сильный, более справедливый и более грозный альянс», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В целом европейские СМИ неохотно освещают российско-американские переговоры. Так, норвежский телеканал NRK сообщает, что спецпредставитель России в США встретился с администрацией президента США Дональда Трампа. Болгарские СМИ уделили внимание тому, что Москва выступает против членства Украины в НАТО. Еще они затронули тему санкций. Британская Financial Times пишет о страхах Европы. Так, министр обороны Финляндии переживает, что США отвернутся от ЕС и им самим придется обеспечивать безопасность.

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