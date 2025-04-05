«Я офигел от хамства»: как Настя Ивлеева обидела Иосифа Пригожина

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Настя Ивлеева не заплатила Иосифу Пригожину за интервью

пригожин настюшка опасность

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер все еще помнит конфликт семилетней давности.

Продюсер Иосиф Пригожин так же, как и поп-король Филипп Киркоров, таит обиду на блогера Анастасию Ивлееву. Причина тому — ситуация семилетней давности. Продюсер в интервью одному из YouTube-каналов вспомнил, как Ивлеека пригласила его с супругой Валерией к себе на шоу.

«У нее же там мат-перемат. Мы отснялись, потратили время — два часа дороги, визажисты… Убитый день. Бесплатно пришли», — вспомнил Пригожин.

Программа не вышла, так как ее создатели посчитали, что выпуск не наберет необходимое количество просмотров. Иосифа и Валерию не поставили в известность. По словам Пригожина, он пытался прояснить ситуацию, но в ответ получил лишь грубость.

«Мне позвонил ее директор. „Что, тебе денег дать?“ — в таком тоне. Я офигел от такого хамства, она даже не извинилась. Для меня такие люди перестают существовать. Да, я не разделяю того, что Филипп на нее наехал. И он сказал, что она перед ним не извинилась. Так она и перед нами не извинилась, перед благородными людьми. Что за свинство?!» — возмутился продюсер.

Пригожин отметил, что больше всего ему обидно за супругу. Подготовка к съемкам у Валерии заняла несколько часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стремление звезд соцсетей занять музыкальную нишу не разделяет продюсер Иосиф Пригожин. В одном из шоу на YouTube он заявил, что блогеры, обделенные настоящими навыками, становятся помехой для развития одаренных вокалистов. По словам Пригожина, за молодыми инфлюенсерами стоят люди, которым выгодно их продвижение.

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

2:40
«Несколько часов назад он был жив»: тело Паши Техника перевезут в Москву
2:23
До рекорда Гретцки одна шайба. Овечкин забил в матче с «Чикаго»
1:59
«Технически более развита»: в США высказались о городах России
1:40
«Я офигел от хамства»: как Настя Ивлеева обидела Иосифа Пригожина
1:18
«Партнерство возможно»: Джеффри Сакс об интересе Трампа к ресурсам России
1:00
«Бомбардир на все времена»: Мусагалиев о том, как быстро «победят» Овечкина

Сейчас читают

Не Иван-дурачок: солистки «Фабрики» выбрали лучшего жениха для россиянок
Главное — не сойти с ума: Сергей Дружко о людях с экстрасенсорными способностями
Рэпер Паша Техник умер в Таиланде
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп