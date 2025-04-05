«Я офигел от хамства»: как Настя Ивлеева обидела Иосифа Пригожина
Настя Ивлеева не заплатила Иосифу Пригожину за интервью
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Продюсер все еще помнит конфликт семилетней давности.
Продюсер Иосиф Пригожин так же, как и поп-король Филипп Киркоров, таит обиду на блогера Анастасию Ивлееву. Причина тому — ситуация семилетней давности. Продюсер в интервью одному из YouTube-каналов вспомнил, как Ивлеека пригласила его с супругой Валерией к себе на шоу.
«У нее же там мат-перемат. Мы отснялись, потратили время — два часа дороги, визажисты… Убитый день. Бесплатно пришли», — вспомнил Пригожин.
Программа не вышла, так как ее создатели посчитали, что выпуск не наберет необходимое количество просмотров. Иосифа и Валерию не поставили в известность. По словам Пригожина, он пытался прояснить ситуацию, но в ответ получил лишь грубость.
«Мне позвонил ее директор. „Что, тебе денег дать?“ — в таком тоне. Я офигел от такого хамства, она даже не извинилась. Для меня такие люди перестают существовать. Да, я не разделяю того, что Филипп на нее наехал. И он сказал, что она перед ним не извинилась. Так она и перед нами не извинилась, перед благородными людьми. Что за свинство?!» — возмутился продюсер.
Пригожин отметил, что больше всего ему обидно за супругу. Подготовка к съемкам у Валерии заняла несколько часов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стремление звезд соцсетей занять музыкальную нишу не разделяет продюсер Иосиф Пригожин. В одном из шоу на YouTube он заявил, что блогеры, обделенные настоящими навыками, становятся помехой для развития одаренных вокалистов. По словам Пригожина, за молодыми инфлюенсерами стоят люди, которым выгодно их продвижение.
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