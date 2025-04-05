«Технически более развита»: в США высказались о городах России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Бизнесмен Джон Роберт Саттон: российские города технически более развитыми

В США назвали города РФ более технологически развитыми

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон сравнил столицу РФ с Вашингтоном и Сан-Франциско.

В российских городах технологии более развиты, чем в США. Такое заявление сделал американский бизнесмен Джон Роберт Саттон в беседе с «РИА Новости».

«Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта», — сказал он.

Американец был приятно удивлен возможностью оплачивать транспорт и покупки картой. По словам Саттона, платежная система в городах России очень удобна.

Бизнесмен напомнил, что Сан-Франциско — мегаполис, в котором находятся Google и Facebook*. Несмотря на это, в городе «худшая из возможных инфраструктур». Саттон посоветовал конгрессменам посетить российские города, чтобы увидеть правильный пример и затем применить знания на практике.

Мэр Москвы Сергей Собянин в тот же день напомнил, что столица — лидер в Европе по количеству электробусов. Каждый день на маршруты выезжает 2,3 тысячи единиц транспорта. Вскоре их число возрастет еще на 650, сообщил Собянин. Кроме того, скоро начнется серийное производство новой модели, которая была разработана по заказу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в трех районах построят деловые комплексы и промышленный объект.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

2:40
«Несколько часов назад он был жив»: тело Паши Техника перевезут в Москву
2:23
До рекорда Гретцки одна шайба. Овечкин забил в матче с «Чикаго»
1:59
«Технически более развита»: в США высказались о городах России
1:40
«Я офигел от хамства»: как Настя Ивлеева обидела Иосифа Пригожина
1:18
«Партнерство возможно»: Джеффри Сакс об интересе Трампа к ресурсам России
1:00
«Бомбардир на все времена»: Мусагалиев о том, как быстро «победят» Овечкина

Сейчас читают

Не Иван-дурачок: солистки «Фабрики» выбрали лучшего жениха для россиянок
Главное — не сойти с ума: Сергей Дружко о людях с экстрасенсорными способностями
Рэпер Паша Техник умер в Таиланде
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп