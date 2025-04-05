«Технически более развита»: в США высказались о городах России

Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон сравнил столицу РФ с Вашингтоном и Сан-Франциско.

В российских городах технологии более развиты, чем в США. Такое заявление сделал американский бизнесмен Джон Роберт Саттон в беседе с «РИА Новости».

«Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта», — сказал он.

Американец был приятно удивлен возможностью оплачивать транспорт и покупки картой. По словам Саттона, платежная система в городах России очень удобна.

Бизнесмен напомнил, что Сан-Франциско — мегаполис, в котором находятся Google и Facebook*. Несмотря на это, в городе «худшая из возможных инфраструктур». Саттон посоветовал конгрессменам посетить российские города, чтобы увидеть правильный пример и затем применить знания на практике.

Мэр Москвы Сергей Собянин в тот же день напомнил, что столица — лидер в Европе по количеству электробусов. Каждый день на маршруты выезжает 2,3 тысячи единиц транспорта. Вскоре их число возрастет еще на 650, сообщил Собянин. Кроме того, скоро начнется серийное производство новой модели, которая была разработана по заказу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в трех районах построят деловые комплексы и промышленный объект.

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