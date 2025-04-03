Мэр Москвы: В трех районах построят деловые комплексы и промышленный объект

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 27 0

Они появятся в районах Царицыно, Даниловский и Марьина Роща.

Мэр Москвы: В трех районах построят деловые комплексы и промышленный объект

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Правительство Москвы одобрило планы строительства трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, благодаря которым в городе будет создано свыше двух тысяч рабочих мест. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Производственное здание площадью около 20,5 тысячи квадратных метров планируют возвести на Деловой улице, в районе Царицыно. Общественно-деловой комплекс площадью не менее 13 тысяч квадратных метров будет располагаться в Даниловском районе, на Автозаводской улице, земельном участке № 23/5. А в районе Марьина Роща построят административно-деловой комплекс площадью свыше 11,5 тысячи квадратных метров по адресу: 17-й проезд Марьиной Рощи, владение 9.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена Правительством Москвы в 2019 году. Ее цель — привлечь застройщиков к возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно с возведением жилья создают рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в уже готовых кварталах и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости: промышленных предприятий, офисных и торговых объектов, учреждений образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 2,2 триллиона рублей. Это позволит организовать свыше 300 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.

На данный момент в рамках программы уже построено 26 объектов, где создано свыше 23 тысяч рабочих мест.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы. 

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