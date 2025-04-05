Снесло ветром: пожилая красноярка разбилась при падении с балкона

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 44 0

В Красноярске ураган снес пожилую женщину с балкона

Снесло ветром: пожилая красноярка разбилась при падении с балкона

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Из-за штормовых ветров в регионе действует режим повышенной готовности.

Жительница Кировского района города Красноярска погибла, упав с балкона третьего этажа из-за порывов ураганного ветра. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В следственные органы поступило сообщение об обнаружении на крыльце магазина около дома по проспекту имени газеты „Красноярский рабочий“ тела 82-летней женщины с признаками падения с высоты», — поделились подробностями в заявлении.

По предварительной версии, красноярка встала на табурет на балконе. Чтобы зафиксировать шаткое положение, она взялась за раму. Однако ураган снес деревянную конструкцию, и женщина, не удержавшись, упала.

В свою очередь, к смерти привели уже травмы, полученные при столкновении с землей. Помочь ей дома никто не мог, так как на момент происшествия она находилась в квартире одна.

На данный момент устанавливаются подробности трагедии. Следователи уже осмотрели место происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Махачкале произошла перестрелка на паркинге торгового центра.

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