Умер советский и российский режиссер Семен Лосев

Ему было 78 лет.
Фото: ВКонтакте/Управление культуры Старый Оскол/ukoskol
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В возрасте 78 лет ушел из жизни известный советский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств России Семен Лосев. Об этом сообщил глава Старооскольского городского округа Владимир Жданов через свой Telegram-канал.
По его словам, Лосев был не только выдающимся режиссером, но и человеком, который сыграл ключевую роль в культурной жизни Старого Оскола. Он создал уникальную актерскую школу, воспитав целую плеяду талантливых артистов.
Семен Лосев посвятил свою жизнь театру. С 1980 по 1988 год и с 1990 по 2001 год он возглавлял Рижский театр русской драмы, где оставил яркий след. В 2007 году он переехал в Старый Оскол, чтобы возглавить местный театр для детей и молодежи.
Кроме того, Лосев преподавал актерское мастерство в Ярославском государственном театральном институте, передавая свои знания и опыт молодым поколениям.
Ранее 5-tv.ru писал, что умерла режиссер и актриса Наталья Назарова.
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