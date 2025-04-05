Умер советский и российский режиссер Семен Лосев

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Ему было 78 лет.

Умер советский и российский режиссер Семен Лосев

Фото: ВКонтакте/Управление культуры Старый Оскол/ukoskol

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 78 лет ушел из жизни известный советский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств России Семен Лосев. Об этом сообщил глава Старооскольского городского округа Владимир Жданов через свой Telegram-канал.

По его словам, Лосев был не только выдающимся режиссером, но и человеком, который сыграл ключевую роль в культурной жизни Старого Оскола. Он создал уникальную актерскую школу, воспитав целую плеяду талантливых артистов.

Семен Лосев посвятил свою жизнь театру. С 1980 по 1988 год и с 1990 по 2001 год он возглавлял Рижский театр русской драмы, где оставил яркий след. В 2007 году он переехал в Старый Оскол, чтобы возглавить местный театр для детей и молодежи.

Кроме того, Лосев преподавал актерское мастерство в Ярославском государственном театральном институте, передавая свои знания и опыт молодым поколениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла режиссер и актриса Наталья Назарова.

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:59
Умер советский и российский режиссер Семен Лосев
22:40
Власть аромата: Telegraph призвала Макрона изучить парфюмерный этикет
22:19
Карандашница с чертенятами: в Москве обнаружили уникальный артефакт XIX века
21:55
«Снимаю шляпу»: Немов назвал эпохальным событием повторение Овечкиным рекорда Гретцки
21:33
Умер кот Хатико из Махачкалы, живший семь лет на могиле хозяина
21:07
Квартиру — сыну? Какое наследство оставил Паша Техник

Сейчас читают

«Снимаю шляпу»: Немов назвал эпохальным событием повторение Овечкиным рекорда Гретцки
Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях
«Написал перед игрой»: Овечкин рассказал, что ему пожелал Гретцки
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп