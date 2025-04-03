Умерла режиссер и актриса Наталья Назарова

Актриса, сценарист, режиссер и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла в возрасте 55 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

«Не стало <…> нашей выдающейся выпускницы и любимого мастера. Наталья Вадимовна была удивительно одаренным человеком — ренессансным. Многогранная артистка, драматург и сценарист, режиссер театра и кино», — говорится в сообщении.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский уточнил, что в последние годы Назарова боролась с онкологическим заболеванием и умерла в больнице.

Назарова написала сценарии для многих популярных картин среди них «Мой парень — ангел», «Петербург. Только по любви», сериал «Ранетки». Как актрису Назарову запомнили по «Каменской-3», «Марш Турецкого» и другим кинофильмам и сериалам.