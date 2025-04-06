Спецпредставитель президента РФ назвал заявления о «российской угрозе» бредом, распространяемым радикалами.

На этой неделе в Вашингтон летал руководитель российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в феврале назначенный спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству. Три дня он без устали встречался с влиятельными людьми в Вашингтоне, в том числе с государственным секретарем США Марко Рубио, и объяснял позицию российского руководства.

Удивительно, но Дмитриев в 2022 году одним из первых попал под персональные санкции США. Но, видим, что когда Вашингтону надо, в его мире, «основанном» на правилах, допускают исключения. А после нарасхват тянут подсанкционного русского переговорщика на телеканалы и с улыбкой, вежливо расспрашивают о России и ее лидере.

Дмитриев отмечает, что его встречи были крайне продуктивными, речь шла даже о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США. Но ни о каких новых соглашениях он не объявил. Не его компетенция. Он должен был донести нашу позицию и узнать точку зрения той стороны. И с этим он, судя по всему, блестяще справился.

Спецпредставитель отметил, что существуют очень влиятельные силы, которые хотят помешать российско-американскому сближению. И это не Украина, конечно.

Европа вот уже третий месяц в глубоком шоке от возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом и всеми силами пытается «запугать» новую администрацию русской угрозой. Якобы вот-вот Москва нападет, и придется им по 5-й статье НАТО защищать Старый Свет. А может даже и собственные американские границы.

Рассказывают, что на Аляске местные уже начали учить русский язык. Боятся. Надо ли объяснять, что у самой границы с Россией поработал британский журналист и раскопал такую сенсацию.

«Я бы сказал, что существует множество ложных и фальшивых нарративов, например, о том, что Россия может прийти в Европу. Я имею в виду, что это просто сумасшедшая идея, и проблема в том, что есть много сумасшедших людей, и они обсуждают ее вместе. Так что это становится похоже на кучку сумасшедших. И я думаю, что президент Трамп очень реалистичен. Он знает, что этого не произойдет», — заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.