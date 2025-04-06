Сийярто назвал МИД Эстонии решительным сторонником конфликта на Украине

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Сийярто назвал МИД Эстонии решительным сторонником конфликта на Украине

Сийярто назвал главу МИД Эстонии ярым сторонником конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эстонец открыто учит других о рисках эскалации боевых действий.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал главу МИД Эстонии Маркуса Цахкна за его агрессивную позицию в отношении войны на Украине. Негативное мнение министр опубликовал в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам Сийярто, Цахкна является одним из самых решительных сторонников продолжения конфликта и не стесняется поучать других о рисках эскалации.

«Он (Цахкна. — При.ред.) один из самых фанатичных провоенных голосов в Европе, который настаивает на продлении конфликта на Украине», — написал венгерский министр.

Комментируя предложение эстонского коллеги лишить Будапешт права голоса в ЕС, венгерский министр отметил, что Цахкна активно настаивает на продлении боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгерское правительство намерено выйти из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом стало известно вскоре после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию, несмотря на ордер на его арест, выданный МУС.

Это второй зарубежный визит Нетаньяху с момента объявления ордера на арест, касающегося его и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта.

-2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

21:50
«Саша не только легенда хоккея»: Сергей Жуков поздравил Овечкина с рекордом
21:45
«Наконец-то никто не будет спрашивать, что дальше»: Овечкин о своем рекорде
21:25
В Подмосковье грузовой поезд столкнулся с фурой на переезде
21:10
Гретцки поздравил Овечкина с новым рекордом по голам в НХЛ
20:50
895 голов: Овечкина поздравили с рекордом выходом клипа с его любимой песней группы «Руки вверх!»
20:48
Он это сделал: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Сейчас читают

Он это сделал: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ
«Саша не только легенда хоккея»: Сергей Жуков поздравил Овечкина с рекордом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп