Сийярто назвал МИД Эстонии решительным сторонником конфликта на Украине

Эстонец открыто учит других о рисках эскалации боевых действий.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал главу МИД Эстонии Маркуса Цахкна за его агрессивную позицию в отношении войны на Украине. Негативное мнение министр опубликовал в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам Сийярто, Цахкна является одним из самых решительных сторонников продолжения конфликта и не стесняется поучать других о рисках эскалации.

«Он (Цахкна. — При.ред.) один из самых фанатичных провоенных голосов в Европе, который настаивает на продлении конфликта на Украине», — написал венгерский министр.

Комментируя предложение эстонского коллеги лишить Будапешт права голоса в ЕС, венгерский министр отметил, что Цахкна активно настаивает на продлении боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгерское правительство намерено выйти из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом стало известно вскоре после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию, несмотря на ордер на его арест, выданный МУС.

Это второй зарубежный визит Нетаньяху с момента объявления ордера на арест, касающегося его и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта.