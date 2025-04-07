Артистка Людмила Суворкина погибла при пожаре в Москве

Актриса Людмила Суворкина погибла при пожаре в своей квартире в центре Москвы. Трагедия произошла 5 апреля, сообщает источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, пожар в шестиэтажном доме на улице Лесная начался примерно в 21:40. При этом 74-летняя артистка проживала одна в трехкомнатной квартире, а, следовательно, оказалась беспомощной в задымленном помещении. По словам соседей, Суворкина редко контактировала с другими людьми, вела антисоциальный образ жизни.

Уточняется, что обугленное тело актрисы сотрудники пожарной службы нашли после ликвидации возгорания на площади 20 квадратных метров.

Людмила Суворкина после окончания ГИТИСА служила в Тульском театре драмы имени М. Горького. В дальнейшем она состояла в труппе Челябинского драматического театра драмы имени С. Цвиллинга. С 1978 года Суворкина работала в Государственном академическом Малом театре. Она также основала детский театр «Голубятня» и была его главой.

До 2013 года Людмила Суворкина снималась в кино. Самые известные ее работы — «Дети Ванюшина», «Недоросль», «Француз», «Жизнь и судьба». Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени актрису наградили в 1999 году.

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