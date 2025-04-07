Сестра покойной певицы не теряет надежды возобновить общение с сыном Жанны. Мальчику исполнилось 12 лет.

Сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске Наталья поздравила своего племянника Платона с днем рождения. Трогательный пост она посвятила сыну певицы в личном блоге. Год за годом Наталья не теряет надежды установить контакт с мальчиком и верит, что когда-нибудь он обязательно увидит ее поздравления.

«Сегодня для нас особенный день — твой день рождения! Сложно поверить, что с тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло так много времени. Вспоминаю, как ты был маленьким, а теперь уже взрослый парень! <…> Помни, что мы всегда с тобой, и ждем тебя с нетерпением!» — поделилась 38-летняя сестра Фриске.

Наталья отметила, что в такой радостный праздник желает Платону крепкого здоровья и верных друзей рядом, а также чтобы все мечты юноши всегда сбывались, а его жизнь была наполнена яркими событиями.

Аудитория Натальи находится в ожидании воссоединения семейства и всеми силами старается ускорить этот момент. Некоторые пользователи активно пытаются помочь звезде найти контакты для связи с Платоном.

«Как на Жанну похож! Вам надо его номер телефона как-то узнать и написать, взрослый парень уже. С днем рождения, Платон», — присоединились к поздравлениям комментаторы.

Телеведущий Дмитрий Шепелев, отец Платона, ограничивает его в каком-либо взаимодействии с семьей со стороны покойной мамы. Шепелев уверен, что отец Жанны Владимир Фриске якобы представляет опасность для мальчика. Общение с крестной ребенка — певицей Ольгой Орловой — также под запретом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Жанны Фриске боится повторить ее судьбу. Наталья после смерти певицы сделала полное обследование своего организма.

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