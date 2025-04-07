Опять миллиард евро и вновь коррупционный аспект. В Евросоюзе разгорается новый скандал, связанный с финансовыми злоупотреблениями главы Еврокомиссии.

Австрийские медиа сообщают: ведомство фон дер Ляйен признало факт нецелевого расходования денег, выделенных на так называемую зеленую повестку.

Вместо реализации экологических проектов Урсула и ее команда тайно финансировали масштабную медийную кампанию — атаки на все консервативные силы в ЕС.

Жесткой критике подвергались и противники климатического курса Брюсселя, которые увидели в нем явный коррупционный элемент, и евроскептики, кому не нравится тотальный контроль и диктат со стороны еврочиновников.

Многие европейцы в соцсетях задаются вопросом: почему фон дер Ляйен до сих пор не под судом. Впрочем, глава Еврокомиссии уже попадала в поле зрения правоохранителей — из-за мошенничества на миллиард евро с вакцинами во время пандемии. Но то расследование до конца так и не довели.