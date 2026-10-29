«Рубят сук, на котором сидели»: Песков оценил отказ Европы от российского газа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 25 0

Европейская конкурентоспособность и «процветание экономики» стран во многом основывалось на дешевых энергоресурсах из РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Песков назвал отказ Европы от российского газа немудрым решением

Полный отказ европейских стран от российского газа вряд ли можно назвать мудрым решением. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

«Вряд ли это мудрая позиция. Экономическая ситуация ухудшается в Европе, экономика стагнирует», — сказал Песков.

Он отметил, что европейская экономика остается крупной и мощной, однако привычный уровень комфорта для жителей ряда стран уже меняется. По словам представителя Кремля, конкурентоспособность и процветание европейской экономики во многом основывались на доступных энергоресурсах из России, в том числе трубопроводном газе.

«Сейчас они сами рубят этот сук, на котором сидели. Дальновидно ли это? Однозначно нет», — заявил Песков.

Он также призвал не использовать слово «никогда», говоря о возможных закупках российского газа в будущем.

«Слово „никогда“ не может присутствовать в межгосударственных отношениях. Такого не должно быть», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В ходе общения Пескова также спросили, как пресс-службе Кремля удается сохранять работоспособность при высокой нагрузке. В ответ он предложил ориентироваться на президента России Владимира Путина.

«Вы лучше подумайте, как президент, как ему удается? Он же еще и говорит, и думает гораздо больше нас <…> Это феноменальная работоспособность. Поэтому он и президент Российской Федерации», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о негативных последствиях отказа европейских стран от российских энергоносителей для их промышленности и социальной сферы. По словам президента России, попытки ограничить участие страны в мировом газовом рынке отражаются прежде всего на зарубежных потребителях. Путин отметил, что разрыв долгосрочных контрактов и отказ от российских энергоресурсов, по его оценке, уже привели к проблемам в странах Евросоюза.

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